Pnrr, Molise primo in Italia per investimento pro capite, Toma: “La risposta alle ingiurie”

Il presidente della Regione commenta i dati pubblicati sul Sole 24 Ore e aggiornati al 1 marzo

“Il Molise è al primo posto tra le regioni italiane nella classifica per investimento pro capite attivato finora con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il presidente della Regione Molise Donato Toma commenta con soddisfazione la notizia diffusa ieri dal Sole 24 Ore, con dati sul Pnrr aggiornati al 1° marzo. “In Molise arriveranno fino a 4.650 euro per abitante, al secondo posto la Liguria con 3.658 euro, al terzo la Campania con 1.978 – aggiunge Toma guardando la speciale classifica stilata in base a dati tracciati su Regis, la piattaforma della Ragioneria di Stato, alimentata dai singoli enti, che monitora i finanziamenti europei. La classifica evidenzia che il Molise godrà di interventi notevoli soprattutto nel settore della digitalizzazione. “Questi dati – ha aggiunto Toma – forniscono una prima interessante mappatura dei progetti ammessi ai finanziamenti. Sono dati ufficiali, diffusi a livello nazionale che sono una prima risposta all’ingiuria di consiglieri regionali che, prima di sentenziare, non sono neanche capaci di informarsi”.