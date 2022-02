Pnrr, Matrice e Petrella al lavoro sui progetti di rigenerazione culturale

Diverse le iniziative in cantiere per i due Comuni attraverso l’avviso pubblico del ministero nell’ambito degli investimenti del Piano di Ripresa e Resilienza

I Comuni di Matrice e Petrella Tifernina sono a lavoro per la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale, attraverso l’avviso pubblico del Ministero della Cultura nell’ambito degli investimenti del Pnrr. In particolare, si interverrà su: Palazzo Girardi: l’edificio sarà ristrutturato e allestito con nuovi arredi per renderlo fruibile al pubblico per attività culturali di vario genere; Archivio della memoria, sito web e App sul culto di San Giorgio Martire, dove prendere visione di materiale di vario genere come testimonianza dell’antichissima devozione popolare a questo Santo; Biblioteca, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio librario; percorso piante officinali, percorso ciclo-pedonale nei boschi attigui al borgo; borgo delle api, creazione di centro apistico aperto al pubblico e agli apicoltori; festival bandistico internazionale, creazione di una manifestazione per valorizzare la tradizione bandistica, con istituzione di una Accademia europea per la formazione dei giovani direttori di banda; fotografia, concorsi e mostre per promuovere i talenti; Hackathon rurale, convegni, seminari e conferenze con esperti ospitati dalle strutture ricettive per intercettare soluzioni ai problemi della comunità; movie eventi, rassegne di film e documentari per promuovere la riflessione e il dibattito sui temi contemporanei e laboratorio di micro imprenditorialità femminile, iniziative specifiche per promuovere il ruolo attivo delle donne sul mercato del lavoro, anche con la creazione di un incubatore rurale.