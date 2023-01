Pnrr, l’ex Materna di via De Gasperi sarà demolita: al suo posto un nuovo nido per l’Infanzia

La giunta comunale di Campobasso, guidata dal sindaco, Roberto Gravina, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per abbattere la vecchia struttura e realizzare la nuova come previsto dalla Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La Giunta comunale di Campobasso, guidata dal sindaco, Roberto Gravina, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la demolizione dell’ex scuola materna di via De Gasperi e la realizzazione di un nuovo nido d’infanzia. Il provvedimento si inserisce nell’ambito della Missione 4 del Pnrr (Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia).

“Sulla base delle recenti esperienze architettoniche e urbanistiche – si legge nella relazione – gli edifici che ospitano le nuove scuole si configurano sempre più come contenitori culturali, aperti alla comunità, e concepiti per essere vissuti in ogni momento della giornata. L’occasione di realizzare un nuovo edificio, previa demolizione dell’edificio esistente, diventa quindi l’opportunità per riqualificare un intero ambito urbano, considerando la nuova struttura come una centralità urbana grazie alla quale è possibile innescare nuove dinamiche e relazioni sociali”.