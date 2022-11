Pnrr, due milioni di euro a Montecilfone per Nido e scuola dell’Infanzia

Il sindaco Manes: per stimolare lo sviluppo locale dei nostri centri bisogna sviluppare i servizi ai cittadini, tra cui quelli che danno alle giovani coppie una migliore qualità della vita

Il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, comunica che il Ministero dell’Istruzione, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha deliberato che, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risulta finanziato il progetto del Comune di Montecilfone, “Piano per asili nido e scuola dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per un importo di euro 1.901.877, 80.

Per stimolare lo sviluppo locale dei nostri centri, sostiene il sindaco Manes, bisogna sviluppare i servizi ai cittadini, tra cui quelli che danno alle giovani coppie una migliore qualità della vita e rendono meno problematica l’attività lavorativa, fra questi gli asili nido e la scuola per l’infanzia hanno una importanza prioritaria.

In una visione di area larga e nella fondamentale logica di sinergia tra comuni – conclude Manes – ci sarà la dovuta attenzione che i servizi educativi per la prima infanzia possano essere a vantaggio di tutto il territorio, anche in considerazione che sopratutto nelle realtà a bassa densità abitativa, che sono anche quelle con maggiori potenzialità ambientali, le politiche socio-strutturali maggiormente vanno viste in una ottica di sinergia tra Comuni.