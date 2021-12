Pnrr, domani quarta tappa a Campobasso dell’iniziativa sul piano ‘ItaliaDomani’

Presenti il Ministro Bianchi, il Sindaco Gravina e il Rettore Brunese

Si terrà venerdì 3 dicembre a Campobasso la quarta tappa dell’iniziativa “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. L’evento avrà inizio alle ore 12.00 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise ed è organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto del Comune di Campobasso, della Prefettura di Campobasso e dell’Università degli Studi del Molise.

Interverranno il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina e il Rettore dell’Università degli Studi del Molise Luca Brunese.

La seconda parte dell’evento sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, gli studenti, le associazioni di categoria e le imprese.

Moderatrice dell’incontro il Capo dell’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paola Ansuini.Il ciclo di incontri, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha come obiettivo quello di comunicare e confrontarsi sui contenuti e sulle opportunità del Pnrr per il territorio.