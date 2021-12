Pnrr, De Raho: “Attivati strumenti per impedire infiltrazioni”

“Di fronte a questa esigenza ci siamo premuniti e sono tantissimi i sistemi attraverso i quali verranno selezionate le partecipazioni ai pubblici appalti”.

Così il procuratore nazionale antimafia Feferico Cafiero De Raho, oggi, 1 dicembre, a Campobasso per partecipare ad una conferenza all’Università del Molise, risponde a una domanda di Ansa Molise sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’utilizzo dei fondi del Pnrr.

“Coloro che parteciperanno – aggiunge – certamente saranno sottoposti a una lente di ingrandimento che consentirà di verificare non solo se sono espressione della criminalità, ma anche se sono indirettamente e lontanamente legati alla criminalità.

In ogni caso – conclude il procuratore antimafia – sia per la prevenzione che per la repressione ci sono in questo momento una marea di strumenti messi in piedi proprio per impedire alla criminalità di approvvigiornarsi e avvantaggiarsi ancora una volta di quella ricchezza pubblica che deve invece aiutare il nostro paese a raggiungere i migliori obiettivi”.