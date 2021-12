Pnrr, 530 milioni per il Molise. Il ministro Bianchi: “Colmare differenze tra Nord e Sud”

Il titolare dell’Istruzione a Campobasso: “Investire su asili nido e scuole dell’Infanzia vuol dire permettere a tutti i bambini del Paese di avere le stesse opportunità”

Oltre 530 milioni per il Molise su tutti i programmi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ad illustrare l’intero pacchetto questa mattina, venerdì 3 dicembre, nell’Aula Magna dell’Unimol, è stato il ministro Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Abbiamo voluto essere presenti a Campobasso per significare ancora una volta come si tratti di un Piano che riguarda tutti i territori italiani. Sull’intero volume di investimenti per il Molise sono disponibili 530 milioni su tutti i programmi che essenzialmente sono infrastrutture, istruzione, salute e lavoro. Per l’istruzione sono disponibili 118 milioni sui bandi che abbiamo già lanciato.

E’ un segnale importante – ha proseguito il ministro – che il Governo dà a tutti il Paese e principalmente al Mezzogiorno. Non solo al Sud sono destinati il 40% dell’ammontare delle somme disponibili ma investire su asili nido e scuole dell’infanzia vuol dire permettere a tutti i bambini del nostro Paese di avere le stesse opportunità. Vuol dire recuperare le differenze, oggettive, tra Nord e Sud.”

L’evento si è tenuto nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise ed è stato organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto del Comune di Campobasso, della Prefettura di Campobasso e dell’Università degli Studi del Molise.

Sono intervenuti il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina e il Rettore dell’Università degli Studi del Molise Luca Brunese.