Pnrr, 2 milioni di euro per il giardino storico di Villa de Capoa, c’è la determina per il progetto

Il Comune di Campobasso ha formalizzato attraverso una determina dirigenziale l’accertamento di entrata e l’impegno di spesa per l’intervento ‘Il giardino storico di Villa de Capoa: tra biodiversità e socialità’.

Il progetto, per un importo di 2 milioni di euro, stando a quanto si legge su Ansa Molise, rientra nella graduatoria di quelli ammessi a finanziamento dal Pnrr nell’ambito dei programmi per valorizzare l’identità dei luoghi (parchi e giardini storici) finanziati dall’Unione europea.

Il provvedimento è finalizzato a dare corso alle procedure per l’affidamento dei livelli di progettazione e dei lavori, al fine di rispettare la tempistica dettata dal ministero della Cultura. (Foto in alto e in home page Ansa Molise)