Pneumatici, plastica, vetro e reti: in scena la pulizia straordinaria del porto

«E’ il biglietto da visita di Termoli ma è lasciato in condizioni scandalose»

C’è chi ironicamente ha commentato che «si potrebbe fare un bel pranzo qui sotto. Ci sono bottiglie di birra, di Coca Cola, di salsa. Peccato che non siamo su una tavola imbandita ma sul fondo del mare». Giornata di pulizie straordinarie al porto di Termoli dove questa mattina, 5 ottobre, è andata in scena la manifestazione “Porto via i rifiuti”, organizzata da AssoPorto con la partecipazione di Guidotti Ships e di altre associazioni e la collaborazione della Capitaneria di Porto. Obiettivo: ridare dignità al porto di Termoli «che per la sua collocazione geografica si trova proprio all’interno della città e quindi dovrebbe essere il nostro fiore all’occhiello. Il biglietto da visita per chi arriva a Termoli». Peccato, però, che il porto da tempo versa in una condizione decisamente poco “gradevole”, vittima di rifiuti che gli operatori ma anche i comuni cittadini non sanno dove gettare e di una difficoltà oggettiva nella gestione che, tecnicamente, sarebbe a carico della Regione Molise ma che, di fatto, tra mille difficoltà viene portata avanti dal Comune di Termoli assieme alla Rieco che si sta occupando della raccolta dei rifiuti. E così abbandonati sul fondo del mare o vicino alla banchina i volontari hanno trovato di tutto: dai rifiuti di plastica e vetro fino alle cime delle imbarcazioni e alle reti da pesca. «L’obiettivo, però, al di là della pulizia straordinaria, è anche quello di cercare di inculcare un maggior senso di responsabilità nella cittadinanza affinché la pulizia che è stata effettuata stamattina possa essere portata avanti anche nei giorni successivi». E’ stato il sub Francesco Cannarsa a immergersi più volte per risalire dal fondale i rifiuti e lasciarli sulla banchina dove sono stati recuperati e differenziati dalla Rieco. Sul posto, oltre al comandante della Capitaneria, Francesco Massaro, anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, gli assessori comunali Rita Colaci e Silvana Ciciola, la deputata Giuseppina Occhionero e il consigliere regionale Valerio Fontana che, guanti in mano, ha aiutato nell’opera di pulizia della banchina.