Pneumatici invernali, quando e come montarli?

Con l’arrivo della stagione fredda si avvicina l’obbligo per gli automobilisti di mettersi in regola. A partire dal 15 novembre ogni automobile dovrà dotarsi di pneumatici invernali o in alternativa avere a bordo catene da neve



All’interno di questa guida, si scoprirà cosa è previsto a norma di legge e quali sono le sanzioni per chi trasgredisce il codice della strada. Inoltre, è presente un breve capitolo che offre una serie di spunti su dove acquistare i pneumatici e quali possono essere la scelta migliore.



Anche quest’anno, partire dal 15 novembre, ogni automobilista dovrà sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali. Tuttavia esistono due alternative che consentono di rispettare comunque il codice della strada:



– avere a bordo le catene da neve: sarà sufficiente custodire le catene nel bagagliaio, in modo da poter affrontare l’emergenza strade innevate o ghiacciate senza alcun rischio per la propria incolumità e per quella degli eventuali passeggeri;

– montare pneumatici quattro stagioni: queste gomme sono adatte a ogni tipo di clima e di condizioni atmosferiche, anche se la loro resa, sulle strade ghiacciate, è inferiore.



Tale prescrizione resta in vigore per cinque mesi, ossia fino al 15 aprile, quando scatterà l’obbligo delle gomme estive. C’è da sottolineare che il codice consente quello che viene definito “mese di tolleranza”, sia prima che dopo l’inizio e la fine della prescrizione: significa che ogni automobilista ha facoltà di sostituire gli pneumatici estivi già dal 15 di ottobre e di montarli nuovamente il 15 maggio. La finestra temporale di tolleranza è stata introdotta per la particolare conformazione geografica del territorio italiano. Nello stesso periodo dell’anno le condizioni meteorologiche possono variare moltissimo da nord a sud. Il 15 novembre si possono avere giornate estive al sud e precipitazione nevose nei comuni alpini. In Val d’Aosta, per esempio, l’obbligo degli pneumatici invernali scatta il 15 ottobre, così come in Piemonte e Lombardia. In alcune regioni, poi, esistono aree in cui sussiste un microclima che rende molto particolare l’applicazione della norma. In Emilia Romagna sono presenti sia gli Appennini sia località balneari dove il clima cambia completamente. Nelle zone interne della regione, dunque, l’obbligo di montaggio delle gomme invernali, o delle catene a bordo, scatta già dal 1° novembre, mentre nelle province “marine”, come per esempio Forlì-Cesena, la norma diventa obbligatoria solo il 15 dicembre e termina il 15 marzo.

Quali le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo

L’automobilista che trasgredisce all’obbligo di montare gli pneumatici invernali va incontro a una sanzione amministrativa che cambia a seconda delle strade in cui è stata accertata la violazione. Sulle strade urbane, ossia all’interno di un centro abitato, la multa varia dai 41 ai 169 euro; se tuttavia la multa viene pagata entro cinque giorni sarà sufficiente pagare 28,70 euro. La sanzione è più grave se la violazione viene accertata su una strada extraurbana: varia dagli 85 euro ai 338 euro, a cui si aggiunge anche una sottrazione di tre punti dalla patente. Nel caso in cui l’automobilista provveda a pagare la multa entro cinque giorni, la sanzione si riduce alla cifra di 59,50 euro.

Bisogna considerare che non basta montare le gomme invernali, o viaggiare con le catene a bordo, per essere in regola. Le gomme e le catene devono rispettare gli standard previsti per l’automobile che si sta guidando; devono essere prodotti adatti alla circolazione nel territorio nazionale italiano. Se i componenti risultassero non omologati scatterebbe comunque la sanzione, in base all’articolo 75 comma 3-bis, che prevede una multa che varia dai 155 euro ai 624 euro.

Quanto si spende per non incorrere in sanzioni

Come scritto in precedenza, non basta montare pneumatici invernali di qualunque tipo per essere in regola. Se le gomme sono usurate oppure le catene a bordo non sono della misura giusta, si può incorrere comunque nella multa. Come si fa a sapere se le gomme invernali sono usurate? L’ideale sarebbe rivolgersi a un gommista; il professionista verificherà la profondità minima del battistrada: non deve essere inferiore ai 3 millimetri. Se la gomma è troppo usurata andranno cambiate le due gomme dello stesso assale. Per chi vuole acquistare degli pneumatici di buona qualità, Oponeo è un e-commerce di ottima qualità che permette di acquistare facilmente il necessario per mettersi in regola.



La spesa per l’acquisto della singola gomma dipende dal modello, dalla marca, ma anche dalle sue dimensioni, visto che può cambiare a seconda del modello di auto che si guida. Il costo minimo di una gomma è di circa 50 euro, a cui però si devono aggiungere le spese di montaggio e di convergenza, che si aggirano complessivamente sui 20 euro. Per cambiare le due ruote dello stesso assale la cifra si aggira dunque intorno ai 140 euro.