«Pneumatici invernali, più controlli sulle strade» (LA SEGNALAZIONE)

«Queste sono le condizioni in cui ci tocca viaggiare dopo il turno di lavoro; esci e trovi l’amara sorpresa: il pullman con ruote invernali, e non solo. Le forze dell’ordine devono effettuare più controlli in base alle legge sulle cosiddette “termiche”. Entro il 15 aprile dovrebbero essere sostituite».

Questo lo sfogo giunto in redazione da un utente della tratta Trivento-San Salvo-Termoli che chiede maggiori controlli per quegli automezzi che ancora non provvedono alla sostituzione degli pneumatici invernali andando incontro a “pericolose” sorprese.