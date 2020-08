Pnalm, per vedere orsi e camosci ci sono regole no Covid da rispettare

Come tutti gli anni in estate arriva il numero chiuso su alcuni sentieri particolarmente delicati per la presenza del Camoscio e dell’Orso marsicano

Infatti il Camoscio appenninico insieme all’Orso bruno marsicano costituisce la peculiarità faunistica più preziosa e delicata del Parco e dell’intero Appennino.

Pertanto, nell’interesse della conservazione delle specie, il Parco ha disposto una regolamentazione del flusso turistico, quest’anno con un provvedimento che riprende tutta la normativa vigente sulla fruizione turistica e alcune restrizioni per rispettare le indicazioni sulla sicurezza per il COVID 19.

I sentieri interessati dal numero chiuso controllato per la tutela del Camoscio appenninico, dal 1 agosto al 13 settembre sono: l1 della Val di Rose a Civitella Alfedena, F1 di M. Amaro a Val Fondillo (Opi) e L1 del M. Meta da Campitelli di Alfedena.

Mentre per la tutela dell’Orso bruno marsicano, i sentieri interessati dal numero chiuso, nel periodo dal 1 agosto al 20 settembre, sono: il C5 e il B4 nel tratto fra il valico della Val Callano (incrocio R7) e Valle Carbonara (incrocio Q2).

I permessi di accesso potranno essere richiesti e ritirati dietro pagamento dell’importo stabilito quale tariffa per l’assistenza e guida presso:

-Wildlife Adventures di Pescasseroli – 339.8395335; – La Betulla Gastronomia e Natura di Civitella Alfedena – 335/8053489; – Atropa Trekking – Alta Quota Store Barrea 339/8103359; – Centro Visite del Parco a Pescasseroli e Centro Visite del Lupo di Civitella Alfedena, Infopoint di Alfedena, Museo della Zampogna a Scapoli e Ufficio del Parco a Picinisco.

Info: Infopoint Istituzionale del Parco – 0863/9113350 – Centro Visite del Parco di Pescasseroli – 0863/9113223 – Centro Visite del Lupo a Civitella Alfedena

Info e prenotazioni Arctos – Scuola di escursionismo naturalistico Largo Molinari, 8 – 67032 Pescasseroli (AQ) Tel. (+39) 0863.1856566 – E-mail: info@arctosguide.it – Internet www.arctosguide.it