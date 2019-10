Pnalm, Federico ha incontrato il ministro Costa: «Ottima la proposta delle zone economiche ambientali»

«Terreno fertile per l’avvio del Parco nazionale del Matese»

Questo pomeriggio, lunedì 14 ottobre, c’è stato l’insediamento di Giovanni Cannata al vertice del Pnalm. Presente anche l’onorevole Federico che ha incontrato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

«A Pescasseroli – ha commentato Federico – con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa per l’insediamento di Giovanni Cannata a presidente del Parco nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise.

Tutti gli interventi sono stati incentrati sul parco come risorsa, in cui i vincoli possono diventare opportunità. In questo senso accolgo con soddisfazione la proposta del ministro sull’istituzione delle Zone economiche ambientali, uno strumento per creare fiscalità di vantaggio attraverso sgravi e investimenti con un duplice scopo: tutelare le biodiversità animali e tutelare i residenti in aree parco frenando lo spopolamento e favorendo lo sviluppo.

Intanto il ministero ha stanziato ben 85 milioni di euro esclusivamente per i Parchi nazionali.

Tutto ciò rappresenta il terreno fertile per l’avvio del Parco nazionale del Matese. Il più presto possibile».