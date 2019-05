“Plastic free”, il Molise vieta l’uso della plastica sulle spiagge

REDAZIONE TERMOLI

Plastica monouso bandita sulle spiagge molisane. La nostra regione, infatti, ha vietato a tutti gli stabilimenti balneari la vendita di piatti, bicchieri, cannucce e stoviglie in plastica usa e getta. Dopo la Puglia, prima regione d’Italia ad avere preso questa decisione, il Molise si adegua alle normative europee che entreranno in vigore dal 2021 grazie al “Piano di sicurezza dei litorali”. Il divieto alla plastica scatterà già dalla prossima e ormai imminente stagione balnerare con l’unica eccezione che consentirà la vendita di bottiglie di plastica, ancora possibile sino al prossimo 30 settembre, allo scopo di far smaltire le scorte rimanenti dalla passata stagione. Nello specifico l’ordinanza prevede il divieto assoluto, a tutti i titolari di stabilimenti balneari sul territorio molisano, di vendere o somministrare qualsiasi articolo in plastica usato per alimenti e bevande, sia destinati al consumo immediato sul posto che da asporto. A controllare che la normativa venga rispettata ci sarà la Capitaneria di porto che, con un suo provvedimento, dovrà quantificare le sanzioni per i trasgressori. Va specificato che tale divieto sarà valido per i titolari dei lidi, ma non per i privati cittadini, che potranno continuare a consumare alimenti o bevande in spiagge utilizzando propri piatti, bicchieri, posate o contenitori di plastica monouso non compostabile, nella speranza che comunque non venga abbandonato sulla spiaggia. La plastica è uno dei materiali più prodotti sul nostro pianeta, ma è anche uno dei più inquinanti. Secondo l’ultimo dossier di Legambiente ‘Beach Litter 2019’ per ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo più di cinque rifiuti, dieci ogni metro.Su 93 spiagge monitorate, per un totale di circa 400mila metri quadri (pari a quasi 60 campi di calcio) sono stati trovati una media di 968 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia (sono 90.049 i rifiuti censiti in totale).