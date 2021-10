Plebiscito per Paolo Manuele a Civitacampomarano (91%)

Paolo Manuele confermato per la terza volta consecutiva alla guida di uno dei paesi molisani più caratteristici e allo stesso tempo complessi (a causa della morfologia del suo territorio). Civitacampomarano, centro internazionale della Street Art, grazie ai suoi murales realizzati da artisti di fama mondiale, ha confermato la fiducia a Paolo Manuele con 171 voti sull’altro candidato Giovanni Marsilio (quasi 91%): un plebiscito. “Un grazie alla Comunità di Civitacampomarano per aver espresso attraverso il voto una rinnovata fiducia, conferendomi l’onore di fare il Sindaco per terzo mandato amministrativo consecutivo – ha commentato Paolo Manuele -. Un grazie a tutti coloro che hanno fatto parte del gruppo in questi 10 anni, a quanti continueranno nel cammino, ed alle nuove leve che hanno deciso di cimentarsi in questo percorso. Un sentito grazie anche ai tanti cittadini che hanno a cuore Civitacampomarano e intraprendono iniziative per valorizzare il paese, sono sempre pronti a collaborare per contribuire concretamente alla sua crescita. Ciò testimonia che siamo Comunità, finché ci sarà questo spirito di coesione e di volontà del fare, potremmo affrontare tutti insieme le nuove sfide che ci aspettano. Tutto ciò che abbiamo raggiunto, tutto quanto raggiungeremo, non sarà merito dell’azione del singolo o dei pochi, bensì frutto di idee e progettualità di più menti, di lavoro di più braccia e più mani operose, di più gambe su cui camminare. Grazie di cuore a tutti”.