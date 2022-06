Playoff II categoria, colpisce l’arbitro con un pugno: squalificato per 4 anni

Per il direttore di gara, che ha immediatamente sospeso la partita, cinque giorni di prognosi

Non potrà più calcare un campo di calcio né svolgere attività federale per quattro anni, ovvero fino al prossimo 30 giugno 2026. La maxi-squalifica è stata inflitta dal Comitato regionale della Figc Molise ad un dirigente del Villa San Michele che, non condividendo una decisione dell’arbitro durante la partita con il Carovilli sul punteggio di 2-1 per gli avversari nell’andata della semifinale playoff di II categoria che si è disputata lo scorso 4 giugno, ha aggredito il direttore di gara dapprima minacciandolo verbalmente agitando la bandierina che aveva in dotazione come assistente di parte. Poi, quando l’arbitro lo ha allontanato dal campo, gli ha sferrato un pugno colpendolo al mento e al labbro inferiore facendolo cadere a terra.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze su quanto accaduto, e gli uomini del 118 che hanno prestato le prime cure al direttore di gara. Per lui, una volta giunto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Isernia, cinque giorni di prognosi. Oltre alla squalifica del dirigente, il Comitato della Figc ha inflitto la sconfitta “a tavolino” per 3-0 alla squadra del Villa San Michele.