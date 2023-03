“Play the Games”, serata inaugurale all’Istituto Petrone: il benvenuto del Molise ad atleti, familiari e volontari

Domani e domenica scenderanno in vasca al centro sportivo M2 di Campodipietra 50 atleti da Puglia, Basilicata e Calabria

Si è tenuta all’Istituto Scolastico “I. Petrone” di Campobasso la serata inaugurale di “Play the games” con oltre un centinaio di persone tra atleti, familiari, volontari ed autorità, tra cui il sindaco, Roberto Gravina, l’assessore comunale allo Sport, Luca Praitano, il presidente del Coni regionale, Vincenzo D’Angelo e la presidente del centro sportivo M2 di Campodipietra in cui si svolgeranno le gare, Amelia Mascioli, i quali hanno dato loro il benvenuto in Molise.

I “Play The Games” nella disciplina del nuoto si terranno domani, 25 marzo e domenica 26. Sono attesi circa 55 atleti con disabilità intellettiva relazionale, 14 tecnici e 50 familiari provenienti dal sud Italia. Il Team regionale Special Olympics Molise ha lavorato per vivere a tutti giorni indimenticabili all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale. Per gli atleti è una tappa molto importante poiché la partecipazione ai Play The Games sarà propedeutica alla scelta degli Atleti per i prossimi eventi internazionali.