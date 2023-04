Play off calcio a 5. Lo Sporting Cb si impone sulla Chaminade per 8-0

Nella palestra ‘Sturzo’ la gara uno della fase post season. Padroni di casa devastanti. Gli ospiti proveranno a rifarsi a San Severo

SPORTING CB – CHAMINADE (4-0) 8-0

SPORTING CB: Pappalardi, Ciafardini, Oriente, Santella, Caddeo, Pescolla, Cioccia A., Presutti, Bagnoli, Eliseo M, Del Cioppo, Madonna. Allenatore : Pietrunti

CHAMINADE: Di Camillo, Ferrigni, Massa, Grano, Bozza, Mancini, Marro, Vaino, Pontico, Gallo, Salvatore, Pascale. Allenatore: Cavaliere

Arbitri: De Marco sez. Campobasso e Bornaschella sez. Isernia

Reti: 13′ Pescolla (SCB), 21′ -25′- 28′ Pappalardi (SCB), 4′ – 5’Caddeo 2T ( SCB) , 22′ Eliseo 2T (SCB), 29′ Ciafardini 2T (SCB)

Note: amm. Salvatore ( CCB), amm. Bagnoli ( SCB) , amm. Massa (CCB)

Alla Palestra Sturzo parte male la post season per la Chaminade. In gara uno della prima fase play-off i ragazzi del duo tecnico Cavaliere- Pasqualone cedono allo Sporting Campobasso per 8-0.

Cronaca: La prima azione pericolosa è della Chaminade con Gallo che recupera palla nella propria area fa partire il contropiede allarga sulla destra per Salvatore diagonale potente che termina out sul quale neanche l’accorrente Marro ci arriva. Lo Sporting risponde con un tacco di Oriente per il destro di prima intenzione di Caddeo, Di Camillo chiude lo specchio della porta. Al tredicesimo la gara si blocca: tiro di Caddeo con deviazione vincente di Pescolla. I padroni di casa raddoppiano al ventunesimo: Caddeo serve Pappalardi, tapin vincente del numero due. Pappalardi supera Pascale tocco morbido che sorprende anche Di Camillo, il palo lo aiuta e la rete si gonfia per il 3-0 Sporting. Il numero due dei locali sigla il tris personale su assist di Cioccia, 4-0 il parziale a fine primo tempo. La secondo tempo si apre con il cambio tra i pali per lo Sporting dentro Del Cioppo per Madonna che nel primo tempo aveva subito anche uno scontro di gioco. Lo Sporting allunga nel punteggio con una doppietta di Caddeo nel giro di un minuto ( 6-0 il parziale). La Chaminade risponde con Gallo destro che si infrange sul portiere avversario. Del Cioppo è ancora protagonista su Mancini il suo tiro viene deviato in corner. Punizione di Bagnoli per il tapin vincente del giovane Eliseo, 7-0 il punteggio. La Chaminade cerca la rete della bandiera con Grano che supera Santella desto deciso ma Del Cioppo mantiene ancora inviolata la sua porta. Sul finire di match c’è gloria anche per Ciafardini che corregge sulla linea la sfera per l’8-0 finale. Per la Chaminade sabato prossimo gara due ancora in trasferta in casa del San Severo.