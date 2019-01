Plastica, rifiuti vari e tanti polipi morti: il resoconto di ‘Il mare d’inverno’

REDAZIONE TERMOLI

È tempo di tirare le somme per i volontari che questa mattina hanno ripulito le spiagge di Rio Vivo a Termoli nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione Fare Verde ‘Il mare d’ inverno’, giunta alla sua 28esima edizione. Una forte partecipazione che mostra una presa di coscienza da parte dei cittadini, migranti e associazioni sulla necessità di tenere pulito l’ambiente in cui viviamo. Raccolta una quantità di rifiuti abbondanti, sia quelli raccolti via terra che quelli restituiti con le mareggiate. Ma a fare scalpore tra i volontari, questa mattina, è stato il numero elevato di polipi trovati morti lungo la spiaggia.