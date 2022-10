Plastic Free: la risposta all’evento ambientale  CleanUp a Bojano

di Marika Galletta

Si è svolto domenica scorsa l’evento clean up di Plastic Free nella zona del torrente Callora a Bojano, al fine di stimolare la cittadinanza attiva in tutela dell’ambiente. L’iniziativa green è stata organizzata dai referenti plastic free della provincia di Campobasso, Dorothy Albanese, Angela Fiscante e Giuseppe Fabbiano, con il patrocinio del Comune di Bojano ed in collaborazione con Conad.

Circa 50 le persone presenti, un gruppo eterogeneo di volontari uniti e mossi dall’amore per il pianeta Terra che nel giro di qualche ora hanno raccolto 1.300 chili di spazzatura di ogni genere. Ogni sacco riempito di rifiuti ha consapevolizzato i presenti su quanta incuria incombe ancora verso l’ambiente, parimenti ha dimostrato che l’unione di un intento comune può concretamente fare la differenza debellando le discariche a cielo aperto create dagli incivili. Numerosissimi i volontari accorsi anche dai paesi limitrofi, tanti i bambini che hanno partecipato, una cospicua risposta comunitaria. Non solo mera rappresentanza istituzionale, ma partecipazione attiva dei rappresentanti comunali, in prima linea il Sindaco Ruscetta, il Vice Sindaco Columbro e l’Assessore alla Programmazione Economica Ferraiorni. Presente anche l’Associazione per la tutela socio ambientale il Falco di Bojano con il presidente Alessio Papa ed il Club Alpino Italiano. Non è mancata la presenza del settore imprenditoriale con l’adesione del direttore di Conad e dell’Hotel Miletto & SPA di Campitello Matese Carlo Muccilli. Presente anche il neo coordinatore provinciale del Nucleo guardie giurate particolari settore ambiente Carmine Prioriello.

L’intervento del Vice Sindaco con delega all’ambiente, l’avvocato Raffaella Columbro, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale: “ Una giornata di grande successo ambientale e di senso civico comunitario, anche la nostra comunità matesina si inserisce nell’agenda nazionale delle operazioni di CleanUp. Ringrazio tutti i responsabili e gli appartenenti all’Associazione Plastic Free per aver scelto Bojano, in particolar modo Dorothy Albanese. Un plauso doveroso va alla società Eco Alba che si è resa disponibile nel fornire il veicolo per la raccolta ed il kit guanti e sacchi neri per l’equipaggiamento. Un grazie va alla comunità di Bojano e a tutti i paesi limitrofi che hanno aderito, all’entusiasmo con il quale tutti i presenti hanno ripulito un tratto della zona Callora oberato di rifiuti di ogni genere.”

Si ritengono soddisfatti e fiduciosi, i referenti provinciali di Plastic Free per la risposta comunitaria all’evento, a dimostrazione che il Molise ha un’anima intrinseca di civiltà e rispetto per l’ambiente. Non manca la riconoscenza verso l’Amministrazione comunale di Bojano mostratasi fin da subito ben predisposta al patrocinio dell’evento ambientale, rendendosi inoltre, parte attiva nella pulizia del sito, sancendo un’armonica sinergia con l’attivismo di Plastic Free.

Conclude il Vice Sindaco Columbro:” In qualità di Assessore all’ambiente ritengo doveroso non solo lodare le iniziative di tutela socio-ambientale, ma investire sulla loro continuità nel tempo. L’invito va alle scuole di ogni ordine e grado, con le quali auspichiamo ad ottimizzare la promozione di progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale, di raccordo con le famiglie e con l’Associazionismo locale. E’ necessario lavorare in rete, non escludere nessuno. Partire dalle scuole, ri-partire dai bambini, trasmettere loro l’amore per la Terra ed il rispetto per l’ambiente, affinché siano pronti a preservarlo da grandi e tramandare l’educazione ed il senso civico. Un appello va alla cittadinanza bojanese e a tutte le comunità molisane affinché la presenza e la partecipazione ai futuri eventi ambientali possa essere un crescendo, facendo leva sulla presa di coscienza attraverso la cittadinanza attiva. Duramente condanno l’incuria e l’inciviltà dei fautori delle discariche abusive a cielo aperto che minano l’integrità della salute collettiva attraverso l’inquinamento ambientale, nonostante la predisposizione delle isole ecologiche. Il rispetto per l’ambiente desume un elevato senso di responsabilità civica che dovrebbe rappresentare per ognuno di noi una consuetudine e non una facoltà arbitraria. L’informazione gioca un ruolo fondamentale, a tal proposito, rinnovo la messa a disposizione degli uffici comunali di competenza per sciogliere dubbi sul corretto smistamento e smaltimento dei rifiuti. Nessuno si faccia promotore dell’inquinamento, è un reato contro l’ambiente che impatta su ognuno di noi.”

I referente provinciali Dorothy Albanese, Angela Fiscante e Giuseppe Fabbiano si augurano nel corso del tempo, di poter riempire meno sacchi di rifiuti e di piantare più alberi, questa la loro cura d’urto all’ambiente. Un impegno, un’attenzione oggi, permetterà di avere un Pianeta migliore domani, questa è la ricetta Plastic Free.