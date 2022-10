Plastic Free evento CleanUp il 16 ottobre a Bojano

di Marika Galletta

Anche Bojano, sabato 16 ottobre, sarà plastic free. E’ fissato alle ore 10.00 il ritrovo presso il Tennis Club Bojano Due in Località Prusciello per le operazioni di clean up che interesseranno la zona del torrente Callora, al fine di sensibilizzare le comunità molisane attraverso la pulizia in campo, liberando la natura da plastica e rifiuti.

L’iniziativa ambientale è stata organizzata dai referenti plastic free della provincia di Campobasso, Dorothy Albanese, Angela Fiscante e Giuseppe Fabbiano, con il patrocinio del Comune di Bojano ed in collaborazione con Conad.

Per poter partecipare all’evento di raccolta che durerà un paio di ore, i volontari, dovranno registrarsi sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2194/16-ott-bojano, indispensabile per i fini assicurativi e munirsi di guanti da giardinaggio o pinza.

Plastic Free è l’associazione no-profit impegnata contro l’inquinamento della plastica. Nasce digitalmente nel 2019, con lo scopo di informare e di sensibilizzare quante più persone possibili in tutto il mondo sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e di educare al corretto utilizzo della stessa. E dopo milioni di utenti raggiunti, oggi, vanta più di 1.000 referenti e centinaia di migliaia di volontari dislocati in tutto lo stivale. Dalle campagne informative social, ai forum nelle scuole con gli studenti, agli accordi di cooperazione con le istituzioni per raccordare in rete le attività sui territori, alla scesa in campo con le operazioni di clean up.

La mission è quella di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica e di rifiuti che deturpano l’ecosistema e minano la salute collettiva. La plastica creata fino ad oggi devasta l’ambiente e si riversa nella natura. Impatta sugli animali e sulle persone che ogni giorno ingeriscono e respirano nano plastica a causa della sua continua produzione, soprattutto per il monouso ed il suo mancato riutilizzo, perché troppo spesso resta un’utopia il concetto di riciclabilità totale di quanto prodotto.

Dorothy, Angela e Giuseppe sono tre referenti molisani di PlasticFree, giovani che fermamente credono nell’investimento concreto delle persone, delle realtà imprenditoriali e delle istituzioni per fare la differenza, giorno dopo giorno con l’unione comunitaria all’insegna del senso civico e dalla tutela ambientale. Auspicano, fedeli alla mission dell’associazione e alle sue attività, ad entrare in ogni singola cittadina, nei paesi, nelle città ed arrivare al cuore della gente per trasmettere l’amore per il Pianeta, di preservarlo per garantire un posto migliore anche alle future generazioni.

L’evento CleanUp a Bojano sarà un punto di riferimento nella lotta all’inquinamento da plastica e rifiuti e simboleggerà la salvaguardia dell’ambiente ovunque: un impegno, un’attenzione di oggi, permetterà di avere un Pianeta migliore domani.