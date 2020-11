Plastic Free, arriva a Isernia il progetto per una città libera dalla plastica

I giovani che amano la propria città la ripuliscono anche, parte ad Isernia il progetto PlasticFree che vede come responsabile il giovane Agostino Arcaro che ha detto: “L’organizzazione, tenuto conto delle restrizioni causate dall’emergenza Covid-19, ha, momentaneamente, incaricato tutti i referenti d’Italia di ripulire da soli delle aree della propria città e di postare le foto della raccolta su tutti i social per cominciare a rendere tutti consapevoli dell’iniziativa. Poi, una volta terminata la fase emergenziale, si procederà ad creare dei gruppi di raccolta”. Sentito il richiamo web lanciato dalla challenge di Plastic Free, non si è tirato indietro e insieme alla sua amica Margherita si è messo subito all’opera. Erano solo in due e hanno ripulito una grande zona di Isernia: cosa riuscirebbero, allora, a fare se a loro si unissero tanti, nuovi e giovani collaboratori? E Arcaro punta proprio a questo: “Voglio mettere su una bella squadra di volontari e iniziare con le raccolte quanto prima”.