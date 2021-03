Plasma iperimmune, si sta usando anche in Molise. Partita la raccolta

Covid, la terapia con plasma iperimmune oramai è collaudata e correntemente usata anche in Molise, al Cardarelli, soprattutto nel Reparto Infettivi, ma in qualche caso anche in Terapia Intensiva, pure se in misura ridotta.

Il suo avvio sperimentale nella nostra regione fu voluto dal Commissario Giustini che si avvalse della collaborazione del dottor Domenico Di Baggio, un medico isernino che aveva contatti professionali con il dottor Franchini, di Mantova, precursore della terapia del plasma iperimmune a livello nazionale. Così, avvalendosi dei protocolli testati da Franchini, è partita la raccolta di plasma da parte dei donatori nei tre centri di Campobasso, Isernia e Termoli. Sangue di persone guarite dal Covid, generalmente giovani e in buona salute. Sangue carico di anticorpi contro il micidiale virus da usare per le trasfusioni in persone appena contagiate. Infatti tanto più è efficace la terapia con plasma iperimmune, quando viene usata tempestivamente, all’inizio della malattia su pazienti che non hanno un loro patrimonio di anticorpi. Per i protocolli del dottor Franchini, i requisiti richiesti ai potenziali donatori sono:

1) Infezione da COVID-19 e relativa guarigione documentate (con referto) attraverso un tampone positivo alla diagnosi (o presenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2) e tampone negativo di avvenuta guarigione.

2) In accordo con la normativa, possono donare il plasma iperimmune a uso clinico gli uomini che non hanno avuto trasfusioni e le donne che non hanno avuto pregresse gravidanze o aborti e trasfusioni. Una pregressa gravidanza infatti aumenta il rischio di causare complicazioni polmonari al paziente ricevente.