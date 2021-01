Plasma iperimmune, il dottor Cimino: “Utilizzarlo anche in Molise”

L’ex primario del Cardarelli: “Non servono consulenti esterni, siamo esperti in regione”

Dovrebbe partire anche in Molise, come comunicato dal commissario ad acta Angelo Giustini nei giorni scorsi, la raccolta del plasma iperimmune per combattere il Covid. E potrebbe rappresentare un’arma importante contro i casi più gravi di infezioni. Tra i sostenitori di questa cura c’è il dottor Giuseppe Cimino, medico immunologo in pensione ed ex primario dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

“Io sono favorevole – ha detto il dottore al Quotidiano – perché ci sono basi scientifiche che supportano questa terapia. Chi supera la malattia lo fa perché forma degli anticorpi: se noi preleviamo il plasma, ed è un’operazione che si può fare anche a Campobasso, e, dopo i necessari accertamenti lo trasfondiamo in un soggetto malato, questi anticorpi potrebbero generare un vantaggio. Si tratta di una terapia che non ha controindicazioni, non prevede grossi impegni economici e si basa su un’importante motivazione scientifica e cioè che gli anticorpi possano determinare la neutralizzazione del virus in chi è malato.

E non si tratta, come qualcuno vuol far credere – ha puntualizzato il dottore – di una terapia compassionevole. Sono un medico trasfusionista e già di per sé ritengo che il termine compassionevole non sia corretto. E poi è un’offesa per quanti hanno lavorato alacremente per trovare un rimedio, seppur empirico.”

Un altro aspetto sul quale il dottor Cimino ha voluto porre l’attenzione, riguarda il reperimento di un consulente esterno per organizzare questa pratica in Molise. “Ho letto che il commissario Giustini avrebbe chiamato un dottore, molto preparato e che io stimo, per organizzare la terapia in Molise. Vorrei ricordare che nella nostra regione ci sono molto medici preparati che lavorano nei centri trasfusionali che sono in grado di utilizzare questa tecnica. E poi ci sono medici in pensione come il sottoscritto, il dottor Carissimi e altri che potrebbero tranquillamente essere di supporto. Mi è sembrato strano che il commissario Giustini abbia interpellato un consulente esterno quando in Molise siamo esperti in questo settore.

La plasmaferesi, la sottrazione del plasma attraverso apparecchiature che sono presenti nei nostri centri, e la successiva trasfusione in pazienti gravi, potrebbe aiutare. Lo ripeto, anche se non dovesse dare risultati, comunque non ha controindicazioni. E’ un tipo di terapia – ha concluso il dottor Cimino – già utilizzata in diverse parti d’Italia e in alcuni casi ha fornito ottimi risultati.” red