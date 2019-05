“Plantatour”, natura in festa a Bagnoli del Trigno

REDAZIONE

Vivere la natura, conoscere i luoghi e le piante, approfondire la saggezza storica e tradizionale, rileggere in una chiave moderna le consuetudini del passato. Ma soprattutto conoscere da vicino uno spaccato di biodiversità unico a livello nazionale. Da tredici anni, anticipando una tendenza che coinvolge sempre più persone, Plantatour è una giornata-evento completa come la filiera tutta molisana ed a km zero, che parte dalla pianta nel suo habitat e termina sia tavola che nelle scelte di benessere. In questa edizione, le piante preferite dalle api, l’habitat ideale per questi piccoli insetti alleati del nostro benessere, i processi di produzione del miele, il rispetto della natura, saranno i temi principali. L’evento, organizzato dal Centro Studi “Cosmo de Horatiis”, parte alle 7.30 di domenica 2 giugno con il ritrovo presso la “Domus Area”, prima di partire per una passeggiata in uno dei contesti più belli della terra molisana, toccando boschi, cime, coste e fonti d’acqua dell’area che circonda Bagnoli, da Colle Formoso a Colle Rosso, toccando antiche masserie, soffermandosi su piante mellifere e campi di lavanda. Tra storia tradizione e scienza, un ruolo importante avranno le emozioni: come “Plantatour in Musica”, note e strumenti immersi direttamente nella natura, esperienza assolutamente inedita rispetto ai normali percorsi escursionistici. Sotto il profilo del gusto, saranno diversi i momenti di “colazione” e ristoro (come quello previsto alla Masseria Trementino, dopo aver parlato di come si giunge dal fiore al miele) durante la passeggiata, mentre per il pranzo sarà proposto un menù caratterizzato alle piante officinali ed ai piatti della tradizione. A completare la giornata, la possibilità di conoscere direttamente come dalla pianta si ottiene il fitopreparato, presso le “Officine Naturali”, con visite guidate nel pomeriggio. Da sottolineare il ricco elenco di relatori qualificati che direttamente in campo illustreranno le piante, le loro proprietà, gli usi e le tradizioni ad esse legate. Medici, biologi, docenti universitari, ricercatori, agronomi, chimici farmaceutici, esperti cultori delle tradizioni locali. Autorevoli voci non solo nelle relazioni itineranti ma anche nel rispondere alle domande proposte dai partecipanti. La giornata si concluderà con tre momenti “all’interno”: il pranzo caratterizzato alle piante officinali, seguito da una degustazione di tisane. A richiesta, sarà possibile visitare gli stabilimenti di “Officine Naturali”, dove direttamente dalle piante vengono ricavati i fitopreparati. L’adesione va effettuata telefonando al numero 0874-870510 oppure registrandosi sul sito www.plantatour.it

RELATORI :

• Serena Colasessano Chimico e tecnologo farmaceutico, farmacista esperta in piante officinali

• Sebastiano Delfine Docente di Coltivazioni Erbacee Università degli Studi del Molise

• Rocco Figliola Biologo, esperto in fitoterapia, nutraceutica e cosmetologia

• Franco Mastrodonato Medico chirurgo, Docente a. c. Università Tor Vergata e C.P. in Medicina Biointegrata, Università di Chieti

• Giovanni Occhionero Chimico e tecnologo farmaceutico, docente a. c. C.P. in Medicina Biointegrata, Università di Chieti

• Franco Rossi Dottore in Agraria esperto in piante officinali

• Michele Tanno Agronomo, esperto e cultore in storia delle piante officinali

• Marcella Vergalito Dottore in Scienze Ambientali, esperta in piante officinali