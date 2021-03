Pizzone, la sindaca Di Iorio dichiarata di nuovo decaduta dalla carica

Decade di nuovo la sindaca di Pizzone, Letizia di Iorio, che era già stata dichiarata decaduta il 24 dicembre scorso, con la Prefettura di Isernia che l’aveva reintegrata il 17 gennaio, per questioni tecniche relative alla riunione del consiglio comunale. È successo tutto nell’ultima riunione del consiglio comunale a seguito della non approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ora al Comune torna il commissario prefettizio che rimarrà in carica fino alla data delle prossime elezioni. Probabilmente durerà fino all’autunno, periodo in cui si ipotizzano le amministrative 2021.