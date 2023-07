Pizzeria di Pesche tra le cento migliori d’Italia

Si tratta di una riconferma per Bas&Co che quest’anno sale anche in classifica

Bas&Co anche quest’anno tra le cento pizzerie migliori d’Italia, facendo addirittura meglio dell’edizione precedente e classificandosi alla 78esima posizione nella prestigiosa graduatoria stilata da 50 Top Pizza, la più celebre guida internazionale dedicata alle pizzerie. Una riconferma per il locale di Pesche, in provincia di Isernia, dopo il 93esimo posto dell’edizione 2022. Del resto la ricetta resta sempre la stessa: tanto lavoro, prodotti di qualità, un giusto mix tra innovazione e tradizione e quella passione che la famiglia Sannino è in grado di trasmettere quotidianamente ai propri clienti.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera a Roma sul suggestivo palco del Teatro Argentina di Roma, a cui ha preso parte il gotha dell’universo pizza. Negli ultimi mesi diversi ispettori in incognito hanno fatto visita alle oltre 130mila pizzerie presenti in Italia, valutando materie prime e prodotto finale, carta dei vini e delle birre, location, servizio offerto e tanti altri parametri. Alle prime 500 pizzerie è stato attribuito il titolo di eccellente, mentre alle prime cento quello di migliore.

Per Bas&Co l’aver scalato ben 15 posizioni in un solo anno è un segnale inequivocabile che la strada intrapresa è quella giusta. Del resto negli ultimi dodici mesi tante sono state le novità, tra cui una location ancor più accogliente e un menu dolci da fare invidia a un ristorante stellato.

“Accogliamo questo successo con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto – hanno dichiarato i titolari –, nella consapevolezza che questi traguardi ci onorano ma al tempo stesso ci pongono dinanzi ad aspettative crescenti. Ma a noi le sfide piacciono molto! Da oltre 12 anni abbiamo fatto di un sogno il nostro lavoro. La nostra è stata una scelta di vita: siamo legati al nostro meraviglioso borgo e siamo convinti che anche grazie ai successi della nostra attività l’intero territorio possa trarne vantaggi. Questo prestigioso riconoscimento va condiviso con tutto lo staff, il personale di Bas&Co e anche dei tanti clienti che continuano a infonderci fiducia. Se siamo tra le migliori 100 pizzerie italiane, il merito è di tutto il Molise”.