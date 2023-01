Pizza ordinata dal treno in transito a Termoli, il video va virale su Tik Tok

Protagonista Nicola, il proprietario di un locale della città bassomolisana che ha “aspettato” i suoi acquirenti con pizze e patatine direttamente sulla banchina della stazione

Può un semplice ordine di pizza e patatine andare virale online? Si se il video viene pubblicato su Tik Tok raggiungendo le quasi 64mila visualizzazioni. Protagonista del video realizzato on the road da un gruppo di ragazzi pugliesi è Nicola, titolare della pizzeria “Family Day” di Termoli. I ragazzi, che si trovavano sul treno in transito a Termoli, partito da Milano Centrale e diretto a Bari Centrale, sono stati colti da una fame improvvisa e hanno deciso di ordinare telefonicamente al locale pizza e patatine da asporto. Chiedendo, evidentemente, la consegna direttamente sui binari. E Nicola si è fatto trovare li, con pizza e patatine in mano, per la consegna più “espressa” che si sia mai vista tra risate e ringraziamenti. Uno spaccato di vita reale che ha trovato il consenso degli utenti di Tik Tok che hanno premiato il video con quasi 64mila visualizzazioni, più di 4mila condivisioni e 1284 like.