Pizza European Cup, il molisano Walt Di Nonno primo sul podio con la “Focaccia”

Lo scorso 11 marzo, a Menton, in Francia, si è svolta l’edizione 2019 della Pizza European CUP, con la partecipazione di circa 100 maestri ed allievi pizzaioli che si sono cimentati nel preparare il delizioso impasto nelle varie categorie: Margherita Doc, Pizza in Teglia, Pizza Focaccia, Pizza Innovante e Dessert Pizza.

Quindici i pizzaioli che hanno rappresentato l’Italia, tra questi quattro bravi molisani esperti del settore, l’istruttore Walt Di Nonno, Dario Antenucci, Luca Di Mario e Fabio Antonecchia, accompagnati dal Presidente e dal Direttore Generale dell’Associazione UPTER – PIZZASTYLESCHOOL, Alfredo Folliero e Mario Folliero.

Ha ben figurato la rappresentanza molisana, conquistando il gradino più alto del podio col maestro Walt di Nonno, nella categoria Pizza Focaccia. Bravi anche gli altri tre pizzaioli in gara giunti a ridosso delle prime tre posizioni.

Entusiasta del risultato Walt Di Nonno, pur non essendo stata per lui la prima volta, avendo già partecipato ad altre competizioni di livello nazionale ed internazionale sempre con ottimi risultati. «Una grande soddisfazione ottenere questo risultato, non solo per me, ma per il Molise – ha dichiarato l’istruttore pizzaiolo al termine della gara – che spero di aver degnamente rappresentato in questa bellissima manifestazione. Il merito non è solo mio, ma va a tutto il nostro team dell’Associazione Pizza Style School. Un ringraziamento particolare al nostro Presidente Alfredo Folliero e al Direttore Generale Mario Folliero».

Il Pizza Style School è il Team d’Istruttori dell’Unione Pizzaiuoli Tradizionali e Ristoratori, nasce nel 1999 e come obiettivo porta avanti da tempo l’High Quality, frutto di una formazione professionale curata nei minimi dettagli e diretta da professionisti del settore. Il Pizza Style School svolge corsi professionali ed amatoriali, master di specializzazione, master universitari in collaborazione con enti universitari internazionali per qualifiche manageriali. Uno studio continuo che il Presidente Alfredo Folliero porta avanti fin dagli anni Ottanta, promuovendo la conoscenza professionale nel mondo.