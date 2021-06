Pizza, 6 trofei in Puglia al 4° campionato italiano per gli allievi del Maestro Antonio di Lieto

Molisani protagonisti al quarto campionato italiano svoltosi a Candela (Fg) l’8 giugno e che ha visto come protagonisti i Ragazzi Dell’associazione U.P.M (UNIONE PIZZAIOLI MOLISANI), che hanno portato in alto il nome del Molise dei Molisani e del Presidente Antonio di Lieto, ribadendo ancora una volta che il MOLISE ESISTE con prodotti di eccellenza come la farina Caputo e semola rimacinata La Molisana, portando a casa ben 6 trofei così disposti. Vittorio Cifelli: 2′ classificato su Pizza Classica e 3′ classificato su pizza alternativa. Antonio Pasquale :1′ classificato su pizza Alternativa e un 4′ posto su pizza Classica Matias Pulcini:2’classificato pizza Alternativa e 3′ posto su pizza Margherita. Un ottimo risultato per i ragazzi e per il presidente Antonio di Lieto che con la sua esperienza e professionalità e riuscito a trasmettere amore e passiona hai suoi ragazzi nel mondo pizza…. un grazie particolare a Presidente Antonio di Lieto