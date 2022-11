Più voli per Milano, si aggiunge anche Torino. L’aeroporto di Foggia una chance per i molisani

Dal 6 dicembre la compagnia Lumiwings aumenterà ulteriormente la propria offerta di voli sulla direttrice Foggia – Milano Malpensa. Alle cinque frequenze già programmate da dicembre fino a fine marzo, infatti, se ne aggiungerà una sesta, ogni martedì, che opererà fino a 10 gennaio.

Grazie alla nuova frequenza, il collegamento con l’aeroporto lombardo verrà operato tutti i giorni eccetto il sabato. A questo volo, poi, si aggiunge quello da/per Torino che sarà operativo dal prossimo 2 dicembre ogni lunedì e venerdì.

«Non possiamo non nascondere la soddisfazione per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Dopo il primo mese di attività, forte anche dei risultati conseguiti, peraltro in linea con le nostre valutazioni di mercato, Lumiwings migliora sensibilmente la propria offerta. Una scelta condivisa con Aeroporti di Puglia che in questo collegamento ha sempre individuato un’opportunità di grande valore per la clientela, non solo in funzione dei collegamenti punto a punto, ma, soprattutto, in funzione della possibilità di connettersi attraverso l’hub di Malpensa a numerose destinazioni internazionali”.

L’incremento dei voli e l’opportunità di volare a Torino rappresenta una chance importante anche per centinaia di molisani che hanno necessità di raggiungere il Nord Italia. Vista la vicinanza con Campobasso e con la costa molisana, il Gino Lisa guadagna consensi anche in ottica turistica.