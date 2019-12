“Più vita agli anni”, parte a Campobasso il progetto per la salute e il benessere degli anziani

Programma innovativo presso il centro Rigenesis di Via Longano: al via anche un laboratorio di scrittura e giornalismo

CAMPOBASSO. Si è tenuta lo scorso 13 dicembre, presso il Poliambulatorio Rigenesis di via Longano a Campobasso, la presentazione del progetto “Più vita agli anni”, una serie di attività per restare in salute rivolte agli anziani, con il supporto di una equipe multidisciplinare guidata dal dottor Cosimo Dentizzi.

Un team di professionisti composto, tra gli altri, da fisioterapisti, logopedisti e psicoterapuiti. Con una interessante novità: il laboratorio di giornalismo, lettura e scrittura tenuto dal giornalista Agostino Natilli e che rientra nell’ambito degli “Esercizi per la memoria e le abilità cognitive”.

Si tratta quindi di un programma assolutamente innovativo, eterogeneo, che tocca vari ambiti e punta, anche attraverso percorsi personalizzati, al benessere delle persone in età avanzata.

«L’obiettivo – spiegano da Rigenesis le dottoresse Ilaria e Luana Mancini – non è solo curare il paziente ma anche mantenere vivo il contatto con il mondo esterno e stimolare i suoi interessi e la sua curiosità».

Il progetto inizierà nelle prossime settimane, per saperne di più: 08741866133/3770972988 – info@rigenesis.it.

(REDAZIONALE)