«Più soldi per le indennità degli assessori», Fabrizio fa le pulci alla giunta isernina

«Il sindaco dice le bugie, soprattutto per quel che concerne gli stipendi degli assessori». È quanto sostenuto dal capogruppo comunale di Forza Italia, Raimondo Fabrizio che, carte alla mano, incalza il primo cittadino circa la promessa di mantenere invariati i costi della sua giunta. Secondo quanto riportato da Fabrizio, invece, la somma destinata all’esecutivo lieviterà con l’ingresso nell’esecutivo di Linda Dall’Olio, «sbugiardando, di fatto, una deliberazione di giunta precedente (2016) attraverso cui d’Apollonio aveva stabilito che i costi della sua giunta non avrebbero mai superato quelli dell’amministrazione precedente targata Brasiello». Non sarà così, a meno che non ci sia un dietrofront repentino da parte del sindaco. È dei giorni scorsi, infatti, una nuova deliberazione di giunta – successiva alla nomina della Dall’Olio – con cui il sindaco ha aumentato sia il numero degli assessori che le spese. «L’ingresso in Giunta di un nuovo assessore al Comune di Isernia – ha spiegato Fabrizio – ha di fatto determinato un aumento dei costi che l’ente sostiene per il pagamento dell’indennità al sindaco e agli assessori. Questo, nonostante, il primo cittadino aveva più volte promesso che non ci sarebbero stati aumenti rispetto al passato”. In sostanza la torta delle indennità sarebbe dovuta rimanere invariata e suddivisa per il numero degli assessori nominati. «In realtà, invece, la deliberazione n.113 dello scorso 9 maggio, dà mandato all’ufficio Organi Istituzionali affinché al nuovo assessore sia assegnata la medesima indennità già fissata con la determinazione dirigenziale n.1777 del 22/11/16, che resta confermata per tutti gli altri amministratori. Un aumento delle spese di circa 11mila euro all’anno, circa 700 euro al mese», ha spiegato Fabrizio che, di fatto, ha fatto i conti in tasta a sindaco e assessori. Tutti gli altri assessori percepiranno la stessa indennità, escludendo una ripartizione dello stipendi con la neo entrata che, percepirà un’altra indennità che non graverà sulle tasche degli altri esponenti dell’esecutivo. «Questo significa che – ha continuato Fabrizio – è stato disatteso quanto previsto dalla delibera n.62 del 4 ottobre 2016, attraverso cui il sindaco, mantenendo fede alle promesse fatte in campagna elettorale, aveva stabilito che i costi della sua giunta non avrebbero mai superato le spese sostenute dall’amministrazione precedente. Con quest’ultima delibera, invece – ha concluso il consigliere comunale di Forza Italia – il sindaco ha fatto un passo indietro. Non solo ha aumentato il numero degli assessori, che in proporzione è uno dei più alti in Italia, ma ha anche determinato maggiori spese per l’ente. Tutto questo mentre la città sta morendo: non ci sono più servizi essenziali, i dipendenti comunali attendono da anni spettanze pregresse, mentre dirigenti e assessori vengono pagati regolarmente, con un ulteriore aumento della spesa. Una decisione che pare quantomeno inopportuna».