Più soldi alla sanità pubblica, Salvatore presenta proposta di legge

La consigliera regionale del Pd, insieme al consigliere di Campobasso Giose Trivisonno e all’assessore di Ripalimosani Alessandra Trivisonno, ha illustrato i dettagli del provvedimento rivolto alle Camere che in tre articoli prevede un incremento del fabbisogno per il SSN

La consigliera regionale del Partito Democratica, Alessandra Salvatore, ha depositato una proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere concernente il “SOSTEGNO FINANZIARIO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 2023”, con richiesta di procedura d’urgenza ex art. 44 dello Statuto della Regione.

In particolare, come spiegato in conferenza stampa questa mattina dalla stessa Salvatore insieme al consigliere comunale di Campobasso, Giose Trivisonno, e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ripalimosani, Alessandra Trivisonno, con la presente proposta di legge, che riprende quella già adottata dalla Giunta Regionale della Emilia Romagna, con l’articolo 1, a decorrere dall’anno 2023, si intende incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, su base annua dello 0,21% del Prodotto interno nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di

finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del Prodotto interno lordo nominale tendenziale dell’anno di riferimento.



Nell’ambito dell’incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard proposto, si intende far fronte alla copertura dei fabbisogni correlati all’erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

L’articolo 2 introduce una modifica all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (“Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”) che attualmente stabilisce i vincoli in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni, nonché il limite relativo all’ammontare complessivo dei fondi contrattuali di finanziamento del trattamento economico accessorio prevista dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017. Va evidenziato che la vigente disciplina legislativa riconosce l’autonomia finanziaria delle regioni, stabilendo che esse provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (si veda la disposizione dettata dall’art. 11, comma 4.1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35). In questo contesto, che già prevede una specifica forma di responsabilizzazione delle Regioni rispetto al finanziamento complessivo del proprio Sistema Sanitario Regionale, la modifica intende superare i vincoli di spesa puntuali relativi a singoli aggregati di spesa, riferiti al personale. Ciò al fine di eliminare gli elementi di rigidità che condizionano fortemente la possibilità da parte delle Regioni di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria regionale. La modifica aggiunge all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, la legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 4, un nuovo comma, diretto a prevedere che a decorrere dall’anno 2023 non trovi più applicazione la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



L’articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 4 miliardi di euro per il 2023, 8 miliardi di euro per il 2024, 12 miliardi di euro per il 2025, 16 miliardi di euro per il 2026, 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2027.