«Più latte molisano, meno dall’estero». L’appello della Cia agricoltori Molise

«È arrivato il momento di rallentare le importazioni di latte dall’estero e di incrementare la produzione di latte molisano» – questo l’appello del Direttore della Cia agricoltori italiani del Molise, Donato Campolieti.

«Le stalle della nostra regione – continua Campolieti – non possono e non devono fermarsi, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria che aggraverà ulteriormente le produzioni molisane. Sono già tangibili i primi segnali di crisi nel settore lattiero-caseario per gli effetti della diffusione del Covid-19.

Il governo regionale intervenga per favorire i comportamenti delle aziende molisane virtuose, aiutando solo coloro che acquistano dagli allevatori molisani – evidenzia il Direttore della Cia Molise, – Sono totalmente intollerabili, in questo momento di difficoltà, le speculazioni di chi continua ad acquistare latte straniero, il cui prezzo è più basso per molte ragioni, dal costo della manodopera ai controlli. Anche se negli allevamenti e negli impianti di raccolta e di trasformazione si continua a lavorare a pieno regime, i produttori cominciano a esprimere preoccupazione per i conferimenti di latte nell’immediato futuro, alla luce delle richieste di alcuni caseifici di rallentare o di non ritirare più il latte per la chiusura delle mense e dei canali bar e ristorazione, conseguente alle nuove misure di contenimento».



Per questo motivo la Cia Molise chiede, alle aziende molisane di disdire i contratti con l’estero e di acquistare dagli allevatori molisani, così come ai consumatori, di comprare innanzitutto latte fresco molisano.