«Più giorni di festa e nuovo pacchetto turistico per il Corpus Domini»

«Lavoreremo per aumentare i giorni di festa in un pacchetto turistico, sicuramente più appetibile per gli operatori, creando una rete e cercando di dare un contorno diverso alla sfilata dei Misteri».

Le dichiarazioni del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, rilasciate ad un’emittente locale, archiviano con successo l’edizione 2019 dei festeggiamenti per il Corpus Domini 2019 e annunciano novità per l’anno che verrà, limando anche qualche aspetto dell’esistente, per rendere più fruibile l’evento. In sintesi, si punterà a creare tanti eventi intorno all’evento principale, in una strategia di marketing e comunicazione vincente, che rende ogni evento una delle tessere di un progetto a più ampio respiro. «La festa – ha proseguito Gravina – ha delle potenzialità ancora inespresse e il percorso Unesco (per rendere i Misteri patrimonio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura che, nella passata amministrazione, aveva una delega assessorile dedicata in capo a Maria Rubino, ndr) è lungo e accidentato tanto più che crescono sempre più le presenze di chi viene da fuori città». Un afflusso così ampio che, inevitabilmente, invita a ripensare – e, di conseguenza, a modificare – la scelta di tenere i “concertoni” in piazza della Repubblica.

«Non possiamo spendere per gli artisti per poi essere costretti a “calmierare” le presenze – ha aggiunto Gravina – per problemi oggettivi legati alle presenze e al coordinamento del sistema di sicurezza». Tuttavia, «ringrazio gli organi preposti per l’ottima collaborazione, ma dovremo dare più assistenza ai commercianti utilizzando – ha annunciato Gravina – il rettangolo di gioco vuoto dell’ex Romagnoli per garantire loro maggiore dignità e, al tempo stesso, alleggerendo il centro cittadino rendendolo più fruibile». Per Corpus Domini più da smart city, da città intelligente per mettere in relazione le infrastrutture materiali con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi la abita.