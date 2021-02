Più di 300 test rapidi e due soli positivi, si prosegue con lo screening a Campomarino

Trecento test rapidi eseguiti in macchina e 7 a casa e solo due positivi riscontrati dai tamponi antigienici. Sono questi i risultati della prima giornata di screening organizzata a Campomarino per cercare di porre un freno all’escalation di contagi da Covid-19 che si stanno verificando nel paese bassomolisano e in tutta la zona costiera dichiarata appunto zona rossa. L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale assieme all’Asrem e con il supporto delle associazioni di volontariato. Dei 307 test antigienici che sono stati effettuati solo 2 sono risultati positivi ma da oggi verranno raddoppiate le postazioni per permettere a quante più persone possibili di sottoporsi al tampone rapido. Si tratta delle persone asintomatiche che, in questo modo, potrebbero essere tracciate prima dell’insorgere di eventuali sintomi ed evitare che possano risultare ulteriormente contagiose per la popolazione.

