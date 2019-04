Più di 300 figuranti e due giorni di eventi: tutto pronto per il Palio di San Timoteo

REDAZIONE TERMOLI

Quasi 300 figuranti in costume per un evento che oltre a onorare la figura di San Timoteo, il cui corpo è custodito proprio a Termoli, è stato scelto come rappresentativo del Molise assieme ai Misteri di Campobasso in un sondaggio che, alla fine, voterà appunto la manifestazione che rappresenta l’identità di una regione. Tutto pronto a Termoli per la seconda edizione del Palio di San Timoteo, la manifestazione che rievoca un periodo storico come quello del Medioevo. Presso il cinema Oddo di Termoli don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo, ha presentato il programma dell’iniziativa. Si parte sabato 4 maggio alle 17.30 con l’inaugurazione, presso il Castello Svevo, della mostra di San Timoteo a cura di Cleofino Casolino e di Ordo Cavalieri Termole che resterà aperta fino al 12 maggio. Alle 18.30, invece, in piazza Cattedrale “Rioni in festa” con musicisti, animatori e la degustazione di piatti tipici medioevali. Il 5 maggio, invece, dalle 10 alle 11.30 presso il Belvedere dei fotografi l’incontro con i falconieri. Alle 11 la santa messa presso la chiesa di San Timoteo e alle 12 il corteo dalla chiesa fino alla rotonda timoteana di Rio Vivo. Alle 16.30 la partenza del corteo medioevale con la sfilata per le vie del centro e del Borgo con i rioni storici ospiti. Alle 17.30 in piazza Duomo il Palio di San Timoteo con la gara tra i rioni, mentre dalle 18 alle 20, grazie alla collaborazione con l’associazione Pietra Angolare sarà possibile visitare la cripta della Cattedrale e i resti rinvenuti. «Si tratta di una manifestazione importante – ha proseguito don Benito – perché rievoca un periodo storico, quello del Medioevo, che ha una grande valenza culturale e sociale. Si tratta anche di una iniziativa religiosa che tende a omaggiare e festeggiare la figura di San Timoteo che è un santo di cui parla la Bibbia e di cui abbiamo l’onore e l’onere di avere il corpo. E’ aumentato il numero dei partecipanti e dei figuranti perché ha avuto un grande successo grazie a tutti coloro che si sono dedicati e quest’anno ci sarà una partecipazione ancora più amplificata». Un evento che, quindi, sarà possibile votare sul sito https://italive.it/il-palio-di-san-timoteo-a-termoli/ per una sorta di promozione del Molise a livello turistico nazionale. «Ad oggi abbiamo 264 voti superati solo da un evento della Sicilia che ne ha 333 – ha affermato Luciano Calignano, presidente della ProLoco che si è occupata dell’iniziativa assieme all’associazione Ordo Cavalieri Termole. L’intento della manifestazione è tornare al XIII secolo e rendere omaggio al nostro Santo compatrono le cui reliquie sono custodite dall’anno 1239 quando il vescovo Stefano le ha nascoste nella cripta della Cattedrale». Il budget della manifestazione, nel complesso, è di circa 8mila euro di cui più di 3200 a carico del Comune di Termoli con una compartecipazione per circa mille euro anche dell’Azienda di Soggiorno e Turismo. Sono stati anche consegnati i gonfaloni delle contrade che parteciperanno al Palio. Il vincitore avrà l’onore di portare in processione le reliquie di San Timoteo.