Più di 2milioni di euro per la realizzazione di asili nido a Guglionesi e Petacciato

I due Comuni bassomolisani hanno ottenuto finanziamenti con i fondi del Pnrr. Di Pardo: ” All’epoca mi dissero che erano proclami da campagna elettorale. Il tempo ha dimostrato che non è così”. Bellotti: “Una progettualità lungimirante e la capacità di intercettare questo tipo di bandi sono fondamentali per paesi come Guglionesi”

Un milione 278mila euro per un nuovo asilo nido a Petacciato e 750mila euro al Comune di Guglionesi. Sono i fondi che arriveranno in Molise per le due amministrazioni comunali grazie alle candidature per bandi finanziati con fondi del Pnrr e le risorse della Next Generation EU.

Si tratta di due finanziamenti importanti perché consentiranno ai rispettivi Comuni del basso Molise di poter realizzare di nuovi asili nido. A Petacciato la nuova struttura avrà 35 posti.

“Il 28 maggio annunciavo la candidatura ad un bando Pnrr per richiesta finanziamento costruzione nuovo asilo nido – ha affermato il sindaco Roberto Di Pardo – in data 16 agosto abbiamo ottenuto il finanziamento di 1milione 278mila euro. All’epoca sentii dire che erano proclami da campagna elettorale. La migliore risposta la da il tempo”.

Soddisfatta anche l’amministrazione comunale di Guglionesi guidata dal sindaco Mario Bellotti. Il Comune di Guglionesi ha ottenuto un finanziamento pari a 750 mila euro, da utilizzare per la costruzione di un asilo nido.

“Un contributo importante che conferma l’attenzione che l’amministrazione comunale rivolge alle tematiche sociali e dell’istruzione. Una progettualità lungimirante e la capacità di intercettare questo tipo di bandi sono fondamentali al fine di poter garantire a Guglionesi lo sviluppo che merita. A tal proposito, appena se ne è presentata la possibilità, non abbiamo esitato ad approntare il progetto necessario per partecipare all’avviso pubblico, con lo scopo di garantire al nostro territorio un servizio importante come quello di un nuovo asilo.

Si tratta di un’occasione importante per il nostro territorio sia dal punto di vista economico che sociale. Il nostro lavoro su questo fronte continua, in quanto siamo consapevoli di poter costruire un paese migliore, attraverso il lavoro che stiamo portando avanti, tutti insieme, amministrazione e cittadini”.