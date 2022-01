Più corse per ospedale e periferie: la rivoluzione del trasporto urbano

Un nuovo terminal davanti alla stazione e una rotatoria all’uscita della stazione bus di via Martiri della Resistenza. Le novità del project financing presentato dalla Gtm

Più autobus e corse per le periferie e una nuova stazione in pieno centro. Sono queste le nocività annunciate questa mattina, 7 gennaio, dall’assessore al Trasporto del Comune di Termoli, Vincenzo Ferrazzano.

Le novità rientrano nel nuovo project financing che è stato presentato dalla Gtm, titolare del servizio di trasporto pubblico urbano.

Le novità a partire da lunedì

“Abbiamo previsto un aumento annuo di 60mila chilometri, che unito a quello che già ci viene erogato dalla Regione Molise, fa arrivare la somma a 700mila chilometri annui”, ha affermato l’assessore ai Trasporti, Ferrazzano.

Ai chilometri aggiuntivi si andranno a sommare anche le opere di realizzazione del nuovo terminal in piazza Garibaldi e una nuova rotatoria all’altezza dell’ingresso dell’attuale Terminal Bus.

“Da lunedì partiranno anche i lavori per migliorare ed incrementare l’illuminazione lungo via Martiri della Resistenza e la creazione di un primo spartitraffico centrale che risulta come primo lotto della nuova rotonda del Terminal”.

“Fiduciosi che il servizio porterà una rivoluzione del trasporto locale”

“Rispetto ai chilometri che sono coperti attualmente – ha affermato Sandro De Rosa della Gtm – ci sono state delle modifiche su alcune linee”.

Le nuove corse

In particolare alla n.1 è stata aggiunta una coda per raggiungere in minor tempo l’ospedale San Timoteo dal quartiere Porticone così per il centro e il terminal di Piazza Garibaldi.

Stesso discorso per la 1/ che compie in percorso al contrario, anche per questa tratta ci sarà una coda del servizio alle ore 15. La n.3, tragitto Difesa Grande-centro, è stata inserita anche Via dei Pruni.

Alla linea 4 invece che percorre Via delle Acacie è stata inserita una coda per Via delle Tamerici.

Così per Colle della Torre al momento fornita con passaggi molto lunghi per raggiungere il centro. Il percorso è stato invertito e consentirà di arrivare in centro in dieci minuti. Inoltre, sarà aggiunta anche una ulteriore corsa mattutina.

Non ci sarà nessun aumento dei costi dei biglietti per gli utenti.

Il nuovo project prevede inoltre l’entrata a regime delle navette per il mare.

Attualmente in città sono state istituite 10 linee che percorrono dalle 10 alle 22 corse secondo l’esigenza delle zone che vengono servite.

Sono in dotazione circa 25 autobus. I nuovi servizi saranno anche pubblicizzati con nuove iniziative da parte della GTM.

Nel corso del tempo è, infine, previsto l’adeguamento del parco macchine, lo sviluppo della zona del parco comunale, biglietterie elettroniche da dislocare sul territorio e altre migliorie che saranno illustrate con l’avanzare del project”.

Il terminal di piazza Garibaldi

Le novità però sono ad ampio raggio e prevedono nel corso del tempo anche la realizzazione di un nuovo terminal bus automatizzato a Piazza Garibaldi e una rotatoria in Via Martiri della Resistenza all’altezza dell’attuale terminal degli autobus.

In base al project saranno anche sostituite le pensiline delle fermate e saranno messi a disposizione nuovi mezzi elettrici per le zone del centro della città.

Il tutto da realizzarsi in un massimo di dieci anni anche se, da come è stato riferito, la maggior parte delle iniziative saranno portate a termine nel breve volgere rispetto alla durata di quanto previsto.