Più controllo del territorio, l’auspicio del sindaco di Scapoli dopo il “colpo” al bar Mainarde

Renato Sparacino, sindaco di Scapoli, chiede alle Forze dell’Ordine più presenza sul territorio. L’invito del sindaco dopo il “colpo” di quattro giovani armati e mascherati al bar del paese:

“Esprimo la mia personale vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione Comunale ai proprietari dell’attività commerciale che ha subito il furto durante la serata di ieri dopo l’orario di chiusura.

Se il Governo ci chiede di restare a casa e di chiudere le attività in anticipo, è necessaria una maggiore vigilanza e un maggior controllo del territorio. Non possiamo permettere che dei malintenzionati possano muoversi liberamente soprattutto nelle ore serali e notturne.

Stamattina ho già espresso la mia preoccupazione ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e mi riservo di farlo per iscritto nei prossimi giorni.

Nel frattempo il Comune si è già mosso nelle scorse settimane per aumentare la sicurezza approvando il progetto per l’installazione di un sistema di videosorveglianza comunale e firmando il “Patto per la Sicurezza” con il Prefetto di Isernia per accedere al relativo finanziamento statale.

Attendiamo con fiducia il via libera per la realizzazione di questo importante intervento sempre più necessario ed urgente.

Rivolgo a tutti l’appello, soprattutto in questo periodo di limitazione degli spostamenti, a prestare attenzione e ad allertare le Forze dell’Ordine in caso di presenze “sospette”.