Più bagni al Terminal bus, approvata la proposta di Laboratorio Civico

È tornato a riunirsi, questa mattina, il Consiglio comunale di Campobasso. Una seduta straordinaria di seconda convocazione per continuare i lavori iniziati lo scorso 28 settembre. Tra le Mozioni approvate, quella a firma dei Consiglieri Fasolino, Cancellario, Pilone e Tramontano in merito all’installazione di bagni pubblici al Terminal Bus. I quattro consiglieri di minoranza hanno ricordato il programma del centrosinistra, eletto nel 2014, tra i cui punti si leggeva: «Campobasso che si rinnova, Campobasso che lavora, Campobasso da vivere e Campobasso dei flussi». «Nel programma veniva affrontata anche la questione dei trasporti, come detto nel punto “Campobasso dei flussi”, in cui l’obiettivo era quello del potenziamento del servizio di trasporto pubblico, e soprattutto quello del recupero del terminal» hanno commentato i consiglieri di Laboratorio Civico. «La mozione, nelle more di una intera riqualificazione dell’area, che ad oggi, nonostante i proclami non c’è stata, è nella direzione di fornire quanto meno i servizi essenziali, dal momento che, ad oggi, presso il Terminal vi è un solo bagno, tra l’altro nel bar, gestito da un privato, che dovrebbe servire centinaia di utenti che ogni giorno frequentano il luogo» hanno sottolineato i quattro consiglieri. Nel documento, approvato questa mattina a Palazzo San Giorgio, si chiede anche il rispetto della normativa vigente in materia: «È evidente che i servizi igienici di un luogo pubblico devono essere parametrati al numero di persone che lo frequentano. È un piccolissimo risultato raggiunto questo dei bagni pubblici, l’auspicio è che la prossima amministrazione possa realmente programmare interventi mirati per una reale riqualificazione dell’area e dell’intera struttura del Terminal, che dovrebbe rappresentare anche un biglietto da visita della città» hanno concluso Fasolino, Cancellario, Pilone e Tramontano.