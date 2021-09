Pittura, teatro e trekking urbano in questo fine settimana di “Settembre in Città”

Le sale del Circolo Sannitico si apriranno da sabato 18 settembre e fino al 30 dello stesso mese per ospitare la mostra personale di pittura di Carla Ann Di Nunzio, “Arte e bellezza”. L’esposizione, che sarà visitabile per tutti, gratuitamente, ogni giorno dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, rientra tra gli eventi inseriti nel calendario di “Settembre in Città”, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Il cartellone approntato dall’Amministrazione comunale, per questo fine settimana prevede altri due appuntamenti di rilievo.

Sabato 18 settembre, alle ore 21.00, nel cortile del Castello Monforte, la Compagnia Stabile del Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso, metterà in scena lo spettacolo “Dante in Lowfield. L’inferno al Centro”. Lo spettacolo che rientra ufficialmente nei progetti del Comitato Nazionale delle Celebrazioni per i settecento anni di Dante del Ministero della Cultura, debutta in prima nazionale il 18 settembre al Castello Monforte di Campobasso. Prodotto dalla Compagnia Stabile del Molise, conta un cast di trenta attori, due musicisti e tre danzatrici. La regia è firmata da Antonio Ligas. Prenotazione biglietti al 320.7205943. Domenica 19 settembre, invece, nuovo appuntamento con il trekking urbano a cura dell’Associazione Inforesta che proporrà un percorso tra le contrade Feudo e Camposarcone. Il programma di massima della giornata prevede, alle ore 9.00, l’incontro dei partecipanti presso la Chiesa della Madonna del Rosario in Contrada Camposarcone. La partenza avverrà alle ore 9.30 e il rientro è previsto per le ore 13.00. Equipaggiamento consigliato: scarponi da trekking, pantaloni traspiranti, giacca anti vento ed impermeabile. La partecipazione all’evento è gratuita e si può prenotare e richiedere ogni ulteriore informazione contattando il numero: 3391962870.