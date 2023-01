Pittura, letture e monologhi: tutto pronto per la collettiva “Un fiume di abbracci”

Giovedì 5 gennaio nell’ambito degli appuntamenti previsti nel calendario di eventi “Gennaio in Città”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Campobasso, parte, al Circolo Sannitico, “Un Fiume di Abbracci”: collettiva di pittura, letture e monologhi, esibizioni musicali e canore, danza ed interventi culturali. L’inaugurazione è prevista per le ore 17.00 di giovedì 5 gennaio (orari: vernissage dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 21.30; spettacoli dalle 17.00 alle 21.30).

L’evento, curato dal Gruppo Artistico Culturale ZICK’ART e dall’Associazione “Il Sentiero”, coniugherà il tema dell’abbraccio in tutte le sue espressioni artistiche e culturali L’abbraccio verrà così rappresentato come, amico prezioso, compagno, anima, corpo, una espressione nello stesso tempo tenace e fragile, pronto ad esprimere le sue diverse emozioni di una vita in continuo divenire.

I tanti artisti che prenderanno parte alla tre giorni che andrà avanti al Circolo Sannitico dal 5 al 7 gennaio, con le loro opere e interpretazioni analizzeranno ed esprimeranno l’abbraccio nell’arte pittorica, l’abbraccio nella danza, l’abbraccio nella letteratura e nel teatro, l’abbraccio nella musica, l’abbraccio e la psicologia, l’abbraccio e le discipline orientali.