Pitbull sul ciglio della strada, è giallo sulla sua morte

REDAZIONE TERMOLI

Un Pitbull nero è stato ritrovato al ciglio della strada in zona Ponte Rio Vivo. La carcassa dell’animale ha attorno al collo una grande catena. Non è chiaro cosa sia potuto accadere al cane. La foto sta facendo il giro di Facebook scatenando l’indignazione delle persone. In tanti si stanno domandando chi abbia potuto compiere una barbarie del genere qualora si scoprisse che il pitbull sia stato abbandonato o eventualmente vittima di maltrattamenti. Sono state allertate le autorità competenti che provvederanno alla rimozione dell’animale.