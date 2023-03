Pitbull randagio sbrana cane in pieno centro, momenti di tensione a Campobasso

Reazione furiosa del proprietario. I residenti della zona hanno dichiarato ai Carabinieri che non si tratta di un episodio isolato

Un episodio, non il primo, che sta allarmando i residenti della zona, già preoccupati per le recenti aggressioni. Un cane di grossa taglia, apparentemente un pitbull, sembrerebbe randagio, ha aggredito e gravemente ferito un cane padronale questa sera, domenica 12 marzo, in pieno centro a Campobasso e precisamente a Fondaco della Farina. Si sono vissuti attimi di grande tensione e alla fine il proprietario del cagnolino, aiutato da alcuni passanti, è riuscito a sottrarre il suo cagnolino dai morsi del pitbull. La reazione del proprietario, però, è stata furiosa. Tanto che – riferisce la Tgr Molise – ha cercato di procurarsi un coltello per vendicarsi sul cane di grossa taglia che, nel frattempo, si era dileguato. Il cagnolino, ferito gravemente, è stato portato da un veterinario. Mentre i residenti della zona, sempre più preoccupati, hanno segnalato ai Carabinieri del pericolo del ripetersi di episodi del genere, dal momento che il pitbull non sarebbe nuovo ad aggressioni di questo tipo.

Foto: Tgr Molise