Pistole davanti alle scuole, Battista: “Rabbrividisco, Campobasso regredisce”

Intervista all’ex sindaco di Campobasso Antonio Battista, molto duro con l’amministrazione comunale per la decisione di armare i Vigili urbani davanti alle scuole come strumento di prevenzine delle tossicodipendenze. L’ex primo cittadino ha, invece, espresso vicinanza all’attuale sindaco sull’emergenza Coronavirus: “Questo non è il momento delle polemiche, sono con lui”.

