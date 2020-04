Pistole ai vigili urbani, Cretella: “Saranno comunque acquistate”

Sulla questione pistole ai vigili urbani a Campobasso, è intervenuto l’assessore Simone Cretella che ha fatto chiarezza su quanto accaduto e su quello che succederà. Cioè che le pistole saranno comunque acquistate e resteranno, come già accade, in dotazione agli agenti di Polizia Municipale.

“L’oramai famosa delibera n.81, quella delle “pistole ai Vigili”,- ha scritto Cretella – è stata parzialmente rimodulata per ciò che concerne l’acquisto di dotazioni alla Polizia Locale.

Diverse motivazioni di carattere tecnico, ma anche le legittime osservazioni giunte da alcuni, e solo alcuni, settori della società civile, ci hanno portato a rivedere una parte del progetto e quindi a modificare la delibera.

Segnale di propensione all’ascolto, di libertà di pensiero e, se necessario, anche di capacità di ripensamento.

Ma le tante interpretazioni che si leggono in queste ore sui social, nonchè la ridicola ed illusioria rincorsa all’accaparramento dei meriti per avere indotto la giunta ad attuare questa modifica, dimostrano quanto ipocrite, pretestuose ed inutili siano state gran parte delle polemiche sollevate nei giorni scorsi, per lo più mosse dalla contrapposizione ideologica, seppur legittima, “armi si/armi no”, senza mai entrare nei dettagli tecnici ed amministrativi di leggi, decreti e delibere.

Peccato che il tutto sia stato infarcito di slogan e note di linguaggio del tutto fuorvianti, fino ad arrivare a dire che “con i soldi per le scuole si comprano le pistole”, tanto per citare una delle frasi ad effetto artatamente coniate per l’occasione.

Mai cosa più falsa.

Il progetto, lo ricordiamo, mirato al contrasto dello spaccio nei pressi delle scuole (quindi tutt’altro che una campagna educativa), è rimasto pressocchè uguale: la parte destinata alle spese correnti risulta invariata, come invariate sono le somme, (il 5% dell’importo totale, come da disciplinare), destinate ad iniziative di sensibilizzazione sul tema della tossicodipendenza.

Cosa cambia? cambia che al posto dell’implemento del parco armi (pistole) del Corpo, si è deciso di finanziare la dotazione di apparati radio (oggi del tutto assenti), anch’essi indispensabili, come le armi, per le attività della Polizia Municipale.

E le pistole quindi, che fine hanno fatto?

Giova ricordare e ribadire a chi fa finta di non sapere e non vedere, che un determinato numero di armi sono già in dotazione al Corpo e che, ormai da tempo, ne è stato disposto nuovamente l’impiego, sospeso da oltre un decennio per volontà delle precedenti amministrazioni.

Va altresì ribadito, sempre per chi fa finta di non sapere, che l’assegnazione dell’armamento agli agenti, oltre che condivisa da quest’amministrazione, non è un’opzione ma una prescrizione di legge per lo svolgimento delle operazioni di Pubblica Sicurezza che, con merito e professionalità, i nostri agenti stanno espletando da tempo, spesso in concorso con le altre forze dell’ordine.

L’acquisto delle pistole necessarie ad adeguarne l’organico, resta quindi confermato e sarà semplicemente fatto attingendo da un altro capitolo di spesa.

Chi si è tanto ed inutilmente, agitato (e oggi, non si capisce perchè, canta vittoria…), pur di contrastare l’assegnazione delle armi agli agenti della Municipale, dovrà farsene una ragione: continuerà a vedere gli agenti della municipale armati, esattamente come lo sono oggi e come previsto dalle norme, ma anche dotati di nuovi apparato radio, dall’altra parte del cinturone.

E questa è l’unica, vera, novità”.