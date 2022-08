Pistilli, la Testa nuovo presidente: «Azioni legali contro la Regione»

Il Cda l’ha votata all’unanimità, Vecchione vicepresidente

«Il Cda dell’ASP Don Carlo Pistilli – si legge in una nota – vota all’unanimità l’Avv. Mariarita Testa, in qualità di Presidente, e il Dott. Vincenzo Vecchione, nella qualità di Vicepresidente.

Dopo le contestazioni dell’avvio del procedimento regionale per la nomina di un Commissario straordinario nel dicembre 2021 e della successiva nomina del gennaio 2022 per presunta incompatibilità del Dott. Vecchione – contestazioni argomentate su base normativa dal cda e dal Sindaco del Comune di Campobasso ma disattese dalla Regione Molise – l’ente regionale con delibera di giunta n. 255 del 29/07/2022, tra l’altro, “torna sui suoi passi” e prende atto delle nomine dell’Avv. Mariarita Testa e del Dott. Vincenzo Vecchione, così come disposte dal Sindaco del Comune di Campobasso sin dal dicembre 2021, assumendo dopo sette mesi che dette nomine sono conformi al dettato normativo.

Nell’interesse dell’ASP Don Carlo Pistilli il cda valuterà eventuali azioni legali per il recupero delle somme liquidate al Commissario straordinario ma determinate dalla Regione Molise e gravanti sul bilancio dell’ASP nonostante lo Statuto preveda che trattasi di cariche onorifiche e nonostante le ripetute, puntuali e circostanziate contestazioni palesemente fondate ma non condivise dall’ente regionale all’epoca della nomina del Commissario.»