Piscina comunale, c’è il servizio navetta gratuito

SANT’ELIA A PIANISI

L’amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianisi, al fine di incentivare la pratica delle attività sportive nell’ottica di favorire lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi, informa le famiglie residenti che sono aperte le adesioni per usufruire del servizio di trasporto gratuito riservato ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 12 anni che intendano raggiungere la piscina del Ristorante Pizzeria “La Rondine”, sita nella zona P.I.P. del Comune di Pietracatella.

L’adesione deve pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 15-07-2019. Il servizio sarà predisposto dal 22 al 26 luglio e dal 29 al 02 agosto prossimi con partenza alle ore 8,30 e ritorno alle ore 14,30. L’amministrazione comunale metterà a disposizione un accompagnatore al fine di garantire la sicurezza dei ragazzi, fatta salva la obbligatorietà per i genitori dei ragazzi, di sottoscrivere una dichiarazione liberatoria, in favore dell’amministrazione e dell’accompagnatore individuato, da ogni responsabilità per i fatti eventualmente occorsi durante lo svolgimento del servizio. Resta a carico dei ragazzi il costo di accesso alla piscina, pari ad euro 3,50 al giorno. Presso la medesima struttura è possibile, altresì, iscriversi a corsi di nuoto con durata di otto lezioni per un costo pari ad euro 60,00 a ragazzo. Il Comune richiede ad ogni ragazzo di effettuare ed esibire, entro il primo giorno di fruizione del servizio, l’abbonamento settimanale alla piscina, in modo da garantire l’utilizzo del servizio di trasporto per l’intera settimana. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di limitare temporalmente o revocare il servizio offerto qualora le adesioni pervenute entro il 15 luglio siano pari o inferiori a 6.